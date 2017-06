Balingen Hochwasser, Sanierungen, Parken

Über die Frischlinstraße, deren Zustand angesprochen wurde, ging es zur Geischberghalle. Dort wies Ortsvorsteher Carsten Stuck auf die notwendige Renovierung der Fenster und der Lüftung hin. Er sprach zudem die Hochwasserproblematik an, wobei festgehalten wurde, dass das Tiefbauamt mit der Landesstelle Gewässer Gespräche führe, um Maßnahmen abzustimmen. Ortsvorsteher Stuck ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass die betroffenen Grundstückseigentümer in einer Veranstaltung über die geplanten Maßnahmen informiert werden sollten.

Danach wurde die Brücke im Bereich Martin-Luther-Straße/Erlenstraße in Augenschein genommen, wo nach Ansicht des Ortschaftsrats eine Erneuerung des Holzbelages dringend notwendig sei. Zu den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten an der Friedhofsmauer erklärte der Leiter des Tiefbauamts, Eduard Köhler, dass es Verzögerungen gegeben habe, nun aber die Arbeiten zügig umgesetzt würden. Am Brunnen in der Martin-Luther-Straße gegenüber der Kirche führte Köhler aus, dass der neue Trog demnächst geliefert und aufgebaut werde. Beim Brunnen an der Ecke Bellingerstraße/Martin-Luther-Straße wurde festgelegt, dass der Ablauf überprüft und gegebenenfalls saniert werden müsse. Das Pflanzbeet daneben wird auf Wunsch des Ortschaftsrats mit einer Staudenbepflanzung aufgewertet.

In der Bilderhäuslestraße ging es bei zwei Neubauten um deren Einfügen in die Umgebung. Man war sich einig, dass durchaus auch moderne Wohnhäuser in einem Altbestand möglich sein müssten, sofern die baurechtlichen Vorgaben beachtet würden.