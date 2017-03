Balingen Hingucker – auch im "Land der Ideen"?

Ganz nebenbei wird dadurch ein optischer Beitrag zur Verschönerung des Stadtbilds geleistet – und die positive Grundidee der Freundlichkeit, die ihren Ausdruck auf den Stromkästen findet, soll Schutz gegen Vandalismus bieten.

Ein ebenso wichtiger Aspekt für die Freiraum-Gruppe: Basisarbeit. Buchstäblich. Dadurch, dass alle mitmachen können, werden, so die Hoffnung, neue Potenziale der Balinger geweckt. In diesem Sinne könnte das Projekt "Freundliches Balingen" auch ein Weg sein, die "Kunststadt Balingen", die sich ihren Namen in erster Linie durch die großen, zuletzt aber eher schwächelnden Ausstellungen in der Stadthalle erworben hat, neu zu definieren – hin möglicherweise zu einer "Kreativstadt".

Begonnen hat das Projekt mit der Unterstützung der Stadtwerke und der Stadtverwaltung und unter der künstlerischen Leitung von Michl Brenner und Matze Bartl im Sommer 2015. Seitdem haben rund 60 Künstler Stromkästen in Balingen gestaltet – jeder auf seine Weise: Die eine malt Blumen drauf, der andere Außerirdische, eine andere illustriert einen früher tristen Kasten mit einem Kinderlied.

Wie all das von der Jury des Wettbewerbs gesehen wird? Eine erste Reaktion erhoffen sich Brenner, Fliegauf und Jung in den nächsten Wochen; entschieden wird über die Preisträger im Juni. Möglicherweise überzeugt die Idee von der Freundlichkeit – und das Projekt und damit Balingen wird, nach der Genießbar der Lebenshilfe, erneut zu einem "Ausgezeichneten Ort im Land der Ideen" gekürt.