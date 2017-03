Balingen "Hilfe zur Selbsthilfe" als Maxime

In seinem Referat im voll besetzten Gemeindesaal definierte Humm zunächst den Begriff der "Sozialen Gerechtigkeit" und wies darauf hin, dass diese weder im Kommunismus ("alle haben gleich viel") noch im Kapitalismus ("Eigenwohl") automatisch verwirklicht werde. Soziale Gerechtigkeit setze vielmehr beim einzelnen Menschen mit seinen Fähigkeiten und Talenten an. Laut Papst Franziskus stelle Jesus Christus die in Person gekommene "Soziallehre Gottes" dar und baue auf der Würde des Menschen auf. Dabei gelte der Grundsatz "Gemeinwohl vor Eigenwohl", und die katholisch-christliche Soziallehre sei darüber hinaus durch die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität geprägt.

Humm stellte dabei auch klar, dass Friede als Ziel die Möglichkeiten des Menschen übersteige. Die zehn Gebote Gottes seien eigentlich die älteste Ausformulierung einer gottgegebenen Soziallehre. Herausragende Personen der Bibel sowie Heilige der Kirchengeschichte nannte der Präses als Beispiele für Menschen, die in ihrer jeweiligen Zeit für soziale Gerechtigkeit eingestanden seien.

Dabei griff er den "Gesellenvater" Adolph Kolping als einen klassischen Sozialarbeiter des beginnenden Industriezeitalters im 19. Jahrhundert auf: Dieser habe damals ganz bewusst die eine Gruppe von Bedürftigen angesprochen und den jungen, wandernden Handwerksburschen durch die Aufnahme in die Gesellenhäuser nicht nur eine Heimat, sondern auch Bildung und Gemeinschaft vermittelt und sie damit zur Selbstverantwortung erzogen.