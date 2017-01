Balingen Hightech-Tanz und Popmusik

Eine einfache Formel kommt in der voll besetzten Stadthalle gut an: Hightech-Tanz plus Popmusik plus Film. Im Rücken der Tänzer untermalen atmosphärische Video-Projektionen der bekannten Videokünstler William Cusick und Josh Hardy die Stimmung der getanzten Szenen. Was die Weltklasse-Tänzer technisch auf die Beine – mitunter auf den Kopf – stellen, geht über Ballett weit hinaus. Zu Songs von Coldplay, U2, Prince oder Michael Jackson zeigt die Crew aus handverlesenen Tänzern und Tänzerinnen atemberaubende Choreografien von Adrienne Canterna, der Ehefrau von Rasta Thomas.

Sie sitzt an diesem Abend mit ihrer Ballettmeisterin im Publikum und beobachtet aufmerksam die von ihr kreierte Show. Bereitwillig gibt sie Auskunft über den anstrengenden Tagesablauf der Tänzer: Bis zu sieben Stunden am Tag werde geprobt und getanzt, bis die Show endgültig steht. Ballett sei die Basis des Programms, ergänzt mit anderen Stilrichtungen. "Gute Energie, tolle Musik und großartiger Tanz ergeben eine gute Show", so Adrienne Canterna. Trotz der vielen Verpflichtungen, wegen denen kaum Zeit für die gemeinsame Tochter bleibe, hält sie fest: "Musik und Tanz ist mein Leben!

So wie sie reißt es auch immer wieder das tanzbegeisterte Publikum mit, es wird begeistert mitgeklatscht und -getanzt. Unter kräftigem Applaus und nach mehreren Zugaben verlassen die Tänzer die Bühne.