Balingen Heuer gibt es keinen fruchtigen Wein

Manfred Sautter starb im vergangenen Jahr, Kurt Schwarz stieg aus. Hinzu kamen Markus Götz und Hans-Peter Mundt. Sie seien kein Verein, sondern eine "gleichberechtigte Gemeinschaft", sagen sie. Jeder habe seine Zuständigkeiten, jeden Mittwoch sei Arbeitseinsatz.

Die Lage am "vorderen Hang" ist optimal: Die 400 Weinstöcke am Steilhang bekommen von früh bis spät so viel Sonne ab, dass in guten Jahren bis zu 500 Kilogramm Trauben geerntet werden können. Die werden dann in Bönnigheim bei Heilbronn weiterverarbeitet, und im Jahr drauf, im Mai oder Juni, können die Erzinger bis zu 450 Flaschen ihrer Eigenmarke abholen. Lange haltbar ist ihr Wein nicht. Höchstens zwei, drei Jahre. "Aber so lang’ hebt der it", sagen sie und lachen.

Bei weniger als 300 Kilogramm Trauben lohne es sich nicht, in die Weinkelterei zu fahren, sagen sie. Schon gar nicht bei 50 Kilogramm oder weniger.

Was in diesem Jahr bleiben wird, sind ein paar Liter Most für den Eigenverbrauch. Auch in guten Jahren habe man neben dem Wein stets ein paar Liter Most hergestellt, sagt Armbruster. Im nächsten Jahr soll für Nachschub gesorgt werden. Vorausgesetzt, die Sonne verwöhnt die Reben am Südhang des Geischbergs und es gibt nicht wieder einen späten Frost.