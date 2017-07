Bei wolkenverhangenem Himmel, aber bester Laune ist die 30-köpfige Seniorengruppe des SV Heselwangen unter der Leitung von Hans Sickinger zum Jahresausflug an den Bodensee gestartet. Im schweizerischen Romanshorn schiffte man sich ein für die Rundfahr auf dem schwäbischen Meer. Am See entlang ging es dann mit dem Bus nach Dornbirn in Österreich. Die Gondelfahrt auf den dortigen Hausberg, den Karren, war ein tolles Erlebnis, ebenso der Rundblick in die Bergwelt, auf das Rheintal und den Bodensee. Zurück ging es über Bregenz nach Benzingen in den "Sternen", das Stammlokal der SV-Senioren, wo die Ausflügler bewirtet wurden. Foto: Privat