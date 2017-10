Rund 20 Mitglieder und Freunde des Tennisclubs Lautlingen haben ihre traditionelle Herbstwanderung unternommen. Die führte bei herrlichem Wetter zunächst an der Eyach entlang in Richtung Margrethausen, dann am Kneippbecken vorbei und über den Traufgang "Felsenmeersteig" nach Burgfelden. Anschließend ließen die Wanderer den Tag im Clubheim ausklingen. Foto: Privat