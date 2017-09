Balingen Helle Aufregung um Partybild mit Hitlergruß

Balingen - Helle Aufregung um ein Partybild aus dem Balinger Top10. Auf diesem waren zwei Personen zu sehen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Der Fotograf hat dieses am vergangenen Wochenende auf Facebook in der Partygalerie "Back in the 90s" hochgeladen und so für eine Verbreitung in den Social-Media-Kanälen gesorgt. Innerhalb von Minuten waren hunderte Kommentare wie "absolute Schande" und "überaus respektlos das Ganze" zu lesen. Mittlerweile ist das Bild gelöscht. "Da ist kein Spaß mehr zu verstehen. Wir distanzieren uns von dem Vorfall und verurteilen so eine Haltung aufs Schärfste", heißt es aus der Geschäftsleitung des Top10.