Balingen Hektik weicht besonderer Atmosphäre

Bisher war es Tradition, dass die Bläser zunächst auf dem Marktplatz spielten, um danach in zwei Gruppen an mehreren Stellen in der Stadt zu musizieren. Für Löffelmann war es immer wieder ein besonderes klangliches Erlebnis, wenn von den Schulen oder hinter dem Heuberg hinunter ins Tal geblasen wurde. Es sei auch immer wieder schön gewesen, wenn die Musiker bei der letzten Station im Wolfertal, wo es manchmal bitter kalt war, eine Aufwärmung in flüssiger Form erhielten. Es sei aber auch schon so warm gewesen, dass man nicht habe glauben können, dass es Weihnachten sei.

Geänderter Ablauf

In diesem Jahr ist der Ablauf der Kurrende anders: Der Posaunenchor ist nur auf dem Marktplatz zu hören, dafür aber länger. Laut Löffelmann ist eine Gruppe in Heselwangen gefordert. Der Posaunenchor sei deshalb nicht in der Lage, eine weitere zu bilden, so dass auf den Stadtrundgang verzichtet werde. "Der Nachwuchs fehlt", bedauert er.

Dennoch geht er davon aus, dass dem Kurrende-Blasen nicht das gleiche Schicksal droht wie dem Silvester-Blasen, das über viele Jahrzehnte ebenfalls zum traditionellen Programm des Posaunenchors gehört hat. Seit mehreren Jahren wird aber darauf verzichtet: "Uns hat man wegen den Böllern gar nicht mehr gehört." Mit Blick auf die Kurrende ist sich Löffelmann sicher: "Das Kurrende-Blasen wird es immer geben, auf irgendeine Art."