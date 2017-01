Balingen Heilig-Geist-Gemeinde sucht noch Sternsinger

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, findet in Balingen die Sternsingeraktion der Heilig-Geist-Gemeinde statt. Dazu werden noch Kinder und Jugendliche gesucht, die als Könige oder Sternträger von Haus zu Haus ziehen, von der Weihnachtsbotschaft erzählen und für verschiedene karitative Projekte in Afrika und Lateinamerika Spenden sammeln.

Kinder ab neun Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene sind zum Sternsingen eingeladen. Interessierte sollen sich im katholischen Pfarrbüro Heilig Geist, Balingen, Telefon 967 100 oder unter E-Mail hlgeist.balingen@drs.de anmelden. Das Vorbereitungstreffen mit Einkleidung wird am Donnerstag, 5. Januar, ab 17 Uhr im katholischen Gemeindehaus stattfinden.

Die Sternsingeraktion ist die Hauptquelle für die finanzielle Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit der Heilig-Geist-Gemeinde in Südafrika, Burkina Faso und Argentinien. In Burkina Faso wird ein Bildungs-, Sport- und Gesundheitsprogramm für Kinder und Jugendliche unterstützt, in Südafrika ein Waisenhaus und in Argentinien zwei Projekte zur Sozialpastoral und zur Menschenrechtsarbeit. Die Projektpartner sind dem "Arbeitskreis Eine Welt" persönlich bekannt. Die verantwortungsvolle Verwendung aller Spendengelder sei damit gewährleistet, sagt Gemeindereferent Alwin Hummel. Durch ihr Sternsingen könnten auch Balinger Kinder und Jugendliche zu kleinen Heilsbringern in ärmeren Länden werden – getreu dem Sternsingermotto: "Segen bringen – Segen sein."