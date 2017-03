Balingen Heftiger Angriff? Verfahren eingestellt

Dass etwas vorgefallen ist, daran besteht kein Zweifel. Ein Zeuge, der vor dem Time Out am Abend des 14. März 2016 um kurz vor 21 Uhr gerade eine Zigarette rauchte, beobachtete, wie ein Mann am Brunnen von drei Männern angegangen, geschlagen und getreten wurde. Eindeutig identifizieren aber konnte er die Übeltäter nicht. Ob es die drei gewesen sind, die am Donnerstag auf der Anklagebank saßen? "Weiß ich nicht sicher".

Wurde der Mann angegangen, weil er als lästig empfunden wurde?

Das Opfer war ein in Balingen stadtbekannter, 38 Jahre alter Mann, der Passanten in der Friedrichstraße regelmäßig, bisweilen in aufdringlichem, aggressivem Ton um Geld bittet. Ob er vielleicht deswegen angegangen wurde? Aggressionen gegen einen in ihren Augen lästigen Mann? Diese Lesart des mutmaßlichen Geschehens deutete sich als Möglichkeit ab. Der 38-Jährige kannte mindestens zwei der Angeklagten von früheren Begegnungen, einer davon soll ihm gedroht haben, er werde ihn "noch kennenlernen".