Balingen HBW will am Samstag ordentlich Servus sagen

Mit dem THW Kiel ist in Balingen noch einmal eine der weltbesten Handballmannschaften zu Gast. Fans, Verantwortlichen, Spielern und Sponsoren wird damit noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt, was von der nächsten Saison an in Balingen und der Region Zollern­alb fehlen wird, wenn der Name des HBW nach elf kämpferischen Spielzeiten nicht mehr im Spielplan der Bundesliga auftauchen wird.

Obwohl es für den HBW sportlich um nichts mehr geht, will sich die Mannschaft nochmals von ihrer besten Seite zeigen – und damit der großen Unterstützung aus dem Umfeld und seitens der Fans Respekt zollen. Zugleich wollen sie den Ehrgeiz demonstrieren, der notwendig sein wird, um den angestrebten Wiederaufstieg zu schaffen.

Spieler sagen ade