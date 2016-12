Balingen HBW-Trommler sind der "achte Mann"

"Damals", sagt Göbner, "gab es in der Handball-Bundesliga kaum Mannschaften mit Trommlern". Die treuen Schlachtenbummler des HBW haben sich schnell bundesweit einen Namen gemacht und sorgen mittlerweile für eine schon traditionell "gefürchtete" Atmosphäre in der Halle.

Wenn der Gegner den Ball abfängt, wird zum Beispiel in einem besonderen "kurz-kurz-lang"-Rhythmus getrommelt. Dazu ruft das Publikum im Takt "Hebet se" – der Aufruf an die eigene Mannschaft, den Gegner mit allen erlaubten Mitteln aufzuhalten. Wenn die Jungs des HBW den Ball erobern, ändert sich der Takt grundlegend: "Dann trommeln wir eher wie die Krieger im Mittelalter, bevor sie in die Schlacht zogen", so Göbner.

Besonders hitzig wird die Stimmung auch, wenn von Gegners Seite "spezielle Freunde" der HBW-Fans in die Arena kommen: "Die Müller-Brüder von Melsungen zum Beispiel kriegen immer die volle Breitseite zu hören", sagt Göbner mit ein wenig Schadenfreude: "Und wenn sie hier mal wieder vom Feld fliegen, verabschieden wir sie noch frenetisch."

Da wundert es nicht, dass die Sitznachbarn und Kameraleute in der näheren Umgebung der Trommler mittlerweile nur noch mit Ohrenschützern zu den Spielen kommen. "Manchen ist es mit weit über 100 Dezibel einfach zu laut", so Göbner.

Besonders schätzt er an der Trommler-Gruppe die Kameradschaft, die über die Jahre entstanden ist: "Hier würde jeder für den anderen die Hand ins Feuer legen." Dieser Schulterschluss funktioniert auch zwischen Trommlern und Mannschaft. "Wir sehen uns hier als achten Mann, der auch für das Team da ist, wenn es mal nicht so läuft." Dann sei es ihre Aufgabe, die Köpfe der Spieler wieder aufzurichten. "Umgekehrt kommen die Spieler aber auch zu uns, wenn sie merken, dass die Stimmung nachlässt. Sie fordern uns dann mit Gesten auf, wieder lauter zu werden."

Ein Höhepunkt außerhalb der Spieltage ist für Göbner der monatliche Stammtisch, wo auch mal Spieler vorbeikommen. "Das ist eine tolle Gelegenheit, sich auszutauschen", sagt er. Jetzt, da in der Winterpause der Ball erst mal ruht, fängt es bei Göbner und seinen Freunden schon an, in den Fingern zu kribbeln – bis sie im Februar mit Trommel und Akkuschrauber wieder in die Sparkassen-Arena können, um sie in die "Hölle Süd" zu verwandeln.