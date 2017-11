Balingen HBW sucht einen sportlichen Leiter

"Dieser Abstieg hat den HBW getroffen und uns vor Augen geführt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in der ersten Liga spielen", meinte Foth. Der HBW versuche den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen, was aber schwierig sein werde, zumal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig seien. Der zweiten Mannschaft, für die der Verein "vorrangig" zuständig sei, attestierte Foth "eine großartige Runde". Sie wurde Herbstmeister und belegte den vierten Rang in der dritten Liga Staffel Süd in der Saison 2016/17. Aktuell nimmt der HBW II einen Platz im Mittelfeld ein; der Heimstärke stünden Probleme auswärts gegenüber. "Unser Trainer André Doster, der seinen Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert hat, macht eine gute Arbeit", findet Foth.

Der scheidende sportliche Leiter Björn Kalenbach, für den noch kein Nachfolger gefunden wurde, blickte zurück: In der vergangenen Saison habe das Gesamtgefüge gepasst. Es sei gelungen, die Spieler weiterzuentwickeln und Akteure aus der JSG einzubauen. "In diesem Jahr haben wir mit Verletzungen zu kämpfen." Der technische Leiter Tobias Hotz sprach von "drei, vier Spielern mit sehr gutem Drittliganiveau im Kader".

Der Vorsitzende der JSG Balingen-Weilstetten, Hagen Knoll, gab eine Übersicht über die Erfolge der Spielgemeinschaft mit dem TV Weilstetten, die aus mehr als 250 Spielern in 14 gemeldeten Mannschaften und zwei Mini-Handballgruppen besteht. Die A-Jugend sei Süddeutscher Vizemeister, die B-Jugend Dritter in der Oberliga und die C-Jugend Württembergischer Vizemeister geworden. Insgesamt 14 Spieler hätten Kaderstatus.