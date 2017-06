Balingen HBW-Familie setzt deutliche Zeichen

Balingen. Deutlich wurde das bereits während des vorerst letzten Spiels in der "stärksten Liga der Welt" in der SparkassenArena gegen den haushohen Favoriten des THW Kiel. Einmal mehr verwandelten die Fans die Arena in die sprichwörtliche "Hölle Süd" und feuerten die Balinger Handballer von der ersten Minute an wie wild an – mit dem Ergebnis, dass der HBW zur Halbzeit mit drei Toren vorne lag. Dass die "Zebras" am Ende die Oberhand behielten, tat der Stimmung keinen Abbruch: Minutenlang gab’s Applaus für die Spieler; mit einem großen Banner machten Fans klar, wohin die sportliche Reise gehen soll: "Wir kommen wieder" – zurück in die erste Liga, und das möglichst schnell.

Ebenso gefeiert wurde die Mannschaft anschließend in der nahen volksbankmesse. Mit stehendem Beifall und begleitet von Cheerleadern liefen Martin Strobel und Co. auf die Bühne. Nachdem es bereits direkt nach dem Spiel einige Tränen gegeben hatte, wurde es erneut emotional: Neun Spieler sagen dem HBW Servus, darunter die Urgesteine Dennis Wilke, Sascha Ilitsch und Felix König.

König, von Kindesbeinen an zunächst für den TV Weilstetten und dann als Profi für den HBW aktiv, sagte, der HBW sei sein Verein, die SparkassenArena sein Zuhause, er werde das alles "in meinem Herzen" behalten. Kapitän Strobel meinte, kein anderer Spieler sei in den vergangenen Jahren so wichtig für die Mannschaft gewesen wie König.