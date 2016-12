Balingen (mai). Das Gewerbegebiet Hauptwasen in Balingen wird erweitert. Dafür hat der Gemeinderat am Dienstag mit der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans den Weg freigemacht. Wachsen wird der Hauptwasen demnach um eine Fläche von rund 2700 Quadratmeter. Das Grundstück liegt hinter jenem, auf dem die Firmen Radtke und Conzelmann angesiedelt sind; derzeit liegt es im sogenannten Außenbereich, durch die Änderung des Bebauungsplans wird es nun Teil des Gewerbegebiets. Eigentlich sollte die Fläche bereits vor mehr als zehn Jahren, als der Hauptwasen planerisch in die Wege geleitet worden war, Teil des Gewerbegebiets werden; dem standen damals eigentumsrechtliche Belange entgegen. Diese sind heute behoben, damit steht das Grundstück für die Erweiterung des Gewerbegebiets in östlicher Richtung zur Verfügung. Baudezernent Michael Wagner sagte im Gemeinderat, dass damit der Standort langfristig gesichert werden könne. Durch die Erweiterung werde Platz für Gewerbebetriebe geschaffen – Platz, der derzeit an anderen Stelle in Balingen nur schwer zu finden sei.