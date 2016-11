Balingen Harsche Kritik an Volksbank-Plänen

Das kündigte Ortsvorsteher Helmut Haug nach der jüngsten Sitzung des Gremiums an. Der Ortschaftsrat will nun ein entsprechende Schreiben an den Vorstand und den Aufsichtsrat der Volksbank richten.

Vor allem die Absicht der Bank, dass nicht einmal ein Geldautomat in Ostdorf verbleiben soll, stößt allgemein auf harsche Kritik. Wie Ortsvorsteher Haug sagte, habe er bereits kurz nach Bekanntwerden der Auswirkungen der Restrukturierungspläne Gespräche mit dem Bankvorstand und den gewählten Ostdorfern Vertretern der Volksbank geführt. Auch habe er sich mit einem Schreiben an den Aufsichtsrat der Volksbank gewandt und eine Unterschriftensaktion initiiert. Hier hoffe er, dass sich möglichst viele Ostdorfer in die Liste eintragen, um ihrem Ärger über die geplante Maßnahme Luft zu verschaffen.

Haug erinnerte daran, dass es sich bei der Volksbank um eine genossenschaftliche Bank handelt und nicht nur betriebswirtschaftliche Gründe als Begründung für Filialschließungen herangezogen werden dürften. Die Interessen der Mitglieder müssten den gleichen Stellenwert haben wie wirtschaftliche Überlegungen.