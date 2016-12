Balingen Hans Uhl spielt in einer eigenen Liga

Die Frommerner wählten den gebürtigen Tailfinger, der zuvor die Verwaltungsschule Haigerloch absolviert hatte und für das Landratsamt Reutlingen und die Stadtverwaltung Ravensburg tätig war, 1966 zum Nachfolger von Wilhelm Koch. Uhl war zum Zeitpunkt der Wahl ein Jungspund von 27 Jahren. Den Frommernern, die gewisse Vorbehalte hegten wegen des Alters dieses Kandidaten, gab er damals das Versprechen, "mit jedem Tag einen Tag älter zu werden". Das habe er eingehalten, sagt Uhl mit einem Lachen. Dies und noch mehr.

Gewählt wurde Uhl 1966 mit dem Auftrag, Frommern voranzubringen. Das tat er. Die Wohngebiete Hesselberg und Hebsack, das Gewerbegebiet Eck, das Zentrum Buhren, der Bau der Schule und des Sportplatzes – Hans Uhl brachte in den acht Jahren als Bürgermeister Projekte auf den Weg, die man auch locker auf mehrere Wahlperioden hätte verteilen können. Frommern wuchs und gedieh, die Bevölkerungszahl stieg während dieser acht Jahre zwischen 1966 und 1974 von 3000 auf rund 5000 an. In diesen acht Jahren wurden die Grundlagen für das heutige, das moderne Frommern gelegt.

Mit der von den Frommernern zunächst heftig bekämpften Vereinigung mit Balingen zur "neuen Stadt" war Uhl seinen Posten als Bürgermeister los – und strebte, "in völliger Verkennung der politischen Realitäten", wie er heute sagt, den Oberbürgermeisterposten in Balingen an. Gegen den amtierenden OB Albert Hagenbuch und dessen Herausforderer Eugen Fleischmann holte Uhl im ersten Wahlgang zwar immerhin 25,3 Prozent der Stimmen, war letztlich aber chancenlos. Dass er in der zweiten Runde nicht erneut antrat, machte den Weg frei für die Wahl Fleischmanns, der insbesondere in Frommern und Weilstetten triumphierte – und als neuer Rathauschef, der von außen gekommen war, fortan die Grundlagen für das moderne Balingen legte.

Uhl blieb in Frommern. Hauptberuflich war er fortan und bis 2002 in der Baubranche tätig, brachte Projekte vom Bodensee bis Dresden auf den Weg, und natürlich auch in Balingen, allein hier mehr als 100 Ein- und Mehrfamilienhäuser und mehr als 200 Wohnungen. Geschäfte im Millionenwert habe er gemanagt, sagt Uhl stolz.

Nebenbei setzte er sich gemeinsam mit dem Ortschaftsrat, der ihn erstmals mit Wirkung zum 1. Januar 1975 und seitdem in schöner Regelmäßigkeit, zuletzt 2014, zum ehrenamtlichen Ortsvorsteher wählte, für die Interessen Frommerns ein – dies oft mit einer Mischung aus "Genialität und Wahnsinn", wie ein früher führender Mitarbeiter der Balinger Stadtverwaltung ihm einst bescheinigte.

Zugleich machte sich Uhl nach der Eingemeindung Frommerns in enormem Maße dafür stark, dass das Zusammenwachsen der "neuen Stadt" Balingen gut gedieh. Sicher: Die Frommerner wären in den 1970er-Jahren gerne eigenständig geblieben. Dass es anders kam, ging Uhl pragmatisch an: Der "Blick zurück im Zorn" bringe nichts, schrieb er im Amtsblatt. Nun gelte es, Balingen voranzubringen. Als Ortsvorsteher des größten Balinger Stadtteils habe er sich gemeinsam mit dem Ortschaftsrat natürlich in erster Linie für Frommerner Interessen eingesetzt, sagt Uhl. Zugleich aber, und das ist ihm wichtig zu betonen, habe er stets die Belange der Gesamtstadt im Auge gehabt. Genau das bescheinigt ihm auch der frühere Oberbürgermeister Eugen Fleischmann.

Bald ist Schluss – aber er hätte noch viele Ideen

Dass demnächst nach 50 Jahren als Chef im Frommerner Rathaus Schluss ist, sieht Uhl relativ gelassen. Mit Stephan Reus und Sascha Laubengeiger stehen, wie berichtet, zwei Kandidaten für die Nachfolge bereit. Wer es werden soll bei der Wahl Ende Januar? "Ich halte mich raus", sagt Uhl. Ebensowenig will er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Ortsvorstehers in die Arbeit des Gremiums einmischen – obwohl er, wie er sagt, noch viele Ideen hätte. Besonders am Herzen liegt Uhl das Zentrum Buhren: Dessen Modernisierung hätte er gerne noch angepackt.

Am Jubiläumstag nächste Woche hat er nichts besonderes geplant. Uhl überlegt kurz: Der 15. Dezember? Ein Donnerstag. Blick in den Terminkalender: keine Sitzung. Aber abends der Stammtisch im Sportheim des TSV-Frommern. "Dort gebe ich einen aus."