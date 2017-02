Balingen Hans Uhl geht’s schon besser

Der frühere Frommerner Ortsvorsteher war in der vergangenen Woche abends Zuhause "aus dem Nichts," wie Josi Uhl es formuliert, gestürzt und hatte eine Hirnblutung erlitten. Nach der Erstversorgung im Albstädter Krankenhaus war der 77-Jährige nach Tübingen verlegt und dort auch operiert worden.

Der Sturz, die Hirnblutung und die folgende Operation hätten ihren Mann in den ersten Tagen arg mitgenommen, sagt Josi Uhl. Körperlich und geistig sei Hans Uhl eingeschränkt gewesen. Mittlerweile aber seien "von Tag zu Tag Fortschritte" bemerkbar, so dass Uhl nach der intensivmedizinischen Betreuung am Uniklinikum Tübingen am Donnerstag dieser Woche ans Krankenhaus Balingen zur weiteren Behandlung überwiesen werden konnte. "Mein Mann ist ein Kämpfer", sagt Josi Uhl. Im Balinger Krankenhaus seien nun auch die ersten Reha-Maßnahmen angelaufen.

Glücklich und dankbar ist Josi Uhl über das Mitgefühl, das ihr und ihrer Familie in den vergangenen Tagen seit der Erkrankung ihres Mannes entgegengebracht worden sei. Zahlreiche Menschen hätten sich nach dem Befinden Hans Uhls erkundigt. Josi Uhl spricht von einer "überwältigenden Anteilnahme". Davon berichtet sie auch regelmäßig ihrem Mann am Krankenbett, und auch der freue sich sehr darüber: "Ich habe den Eindruck, dass es ihm hilft, dass es ihn aufbaut".