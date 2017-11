Balingen Handschellen klicken in Frankfurt

Bereits Mitte Mai hatten die Beschuldigten versucht, in eine Parfümerie in Balingen einzubrechen, was allerdings nicht gelang. Dafür waren sie anderswo erfolgreich: Allein bei einem Einbruch in Leutkirch im Allgäu im Juni dieses Jahres sollen sie Gegenstände im Gesamtwert von etwa 65.000 Euro entwendet haben.

Die drei Männer – 27, 33 und 45 Jahre alt – haben nach Angaben der Behörde keinen festen Wohnsitz in Deutschland und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an.