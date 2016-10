Balingen Hamlet ist zu Gast in Ostdorf

Ruoff zeigte unter der Regie von Harald Frommer das Stück "Heute weder Hamlet". Wortgewaltig und professionell agierend, sprach er damit eine Liebeserklärung an das Theater aus.

Ruoff nahm von Anfang an die zahlreichen Zuhörer mit in die Welt des Ingo Sassmann, eines ehemaligen Schauspielers, der sein Dasein als Vorhangzieher fristet. An diesem Abend nutzt er seine vielleicht letzte Chance, dem Publikum das Schauspiel "Hamlet, Prinz von Dänemark" näherzubringen.

Es gibt tausend Arten den Vorhang zu öffnen – und je genauer er sich erinnert, desto mehr Verborgenes kommt aus ihm heraus. Erst zögerlich, dann immer offensiver erzählt er seine Ansichten und Erfahrungen vor und hinter den Kulissen.