Balingen Halloween gefeiert

Zahlreiche Gäste hatten sich eingefunden. Und viele Besucher kamen in schaurig-gruseliger Verkleidung. Vor allem beim Schminken hatten sich viele Mühe gegeben. Dabei waren Skelett- und Gruselgesichter beliebt.

Die dekorierte Festhalle bot das entsprechend schaurige Ambiente. Der Verein hatte vier Motto-Bars aufgebaut. In der Zombier-Area gab es verschiedene Biersorten, in der Psychozone Cocktails, in der Hexenküche Liköre und an der Spooky-Piano-Bar alkoholfreie Getränke. Zudem konnte man von einem Fotografen Bilder machen lassen.

DJ Wayne sorgte für den Partysound, die Gäste feierten bis tief in die Nacht bei bester Stimmung. Zudem waren in den Abendstunden auch verkleidete Kindergruppen im Ort unterwegs, um auf Süßigkeitenjagd zu gehen.