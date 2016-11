Balingen Haarsträubendes Chaos der Leidenschaften

Um seinen Freunden das ersehnte Rendezvous mit ihren Angebeteten zu ermöglichen, verwandelt sich der exzentrische junge Lord Babberley in Charleys Tante. Seine Wirkung als Anstandsdame ist aber so überwältigend, dass sie alle Beteiligten in ein haarsträubendes Chaos der Leidenschaften stürzt. Nicht bloß klare Köpfe und heiße Herzen stehen auf dem Spiel, sondern plötzlich auch Babberleys Existenz...

"Charleys Tante" ist seit ihrer Uraufführung ein Publikumsrenner und die Titelrolle ein Leckerbissen für die größten Schauspieler. Zwar immer wieder mit mehr oder weniger Glück aktualisiert, wurzelt Charleys Tante doch unverkennbar im viktorianischen England. Erst wenn vor dem Hintergrund der strengen Moral und Prüderie der Entstehungszeit eine falsche Tante um ihr Leben oder genauer gesagt ihr gesellschaftliches Überleben spielt, entfaltet dieser Lustspielklassiker seine volle Qualität. Gefühle, ganz gleich ob echte, falsche oder verwirrte, sind immer ein Fall für Musik.

Merkwürdig insofern, dass Charleys Tante nicht sofort in eine Operette verwandelt wurde, oder spätestens in den 1920ern in ein musikalisches Lustspiel. Aber nun ist die Kammeroper München ja zur Stelle, um diese Lücke mit Witz, Charme und Überraschungen zu schließen. Die Musik des heute so gut wie vergessenen Ernst Fischer (1900 bis 1975) klingt wie für dieses Vorhaben gemacht: Es sind schwungvolle, raffiniert instrumentierte Orchesterstücke aus den 1930er- bis 1950er-Jahren, deren Melos und Rhythmik gleichermaßen mitreißen. Fischers zugleich eingängige und anspruchsvolle Partituren lassen an eine Mischung aus Paul Hindemith und George Gershwin denken. Dominik Wilgenbus hat Fischers Kompositionen an die dramaturgisch passenden Stellen der Komödie gesetzt und vertextet. Alexander Krampe hat aus den Instrumentalstücken Gesangsnummern gemacht und sie für ein Ensemble von Salonorchestergröße arrangiert. Beginn ist um 19.30 Uhr.Die Eintrittspreise betragen 32.50 bis 41 Euro, ermäßigt 23 bis 28.30 Euro. Infos: www.kd-schutte.de.