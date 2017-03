Balingen Gutscheine sind der Renner

"Das ist eine tolle Sache. Ich bin stolz auf dieses Ergebnis", hielt Flohr fest, wobei er darauf verwies, dass "dieses Geld wieder in die Stadt kommt". Im Jahr 2015 waren es 41 000 Euro, die bei der Gutschein-Aktion zusammenkamen, 2014 noch 21 000. Einziger Wermutstropfen: Wegen der enormen Nachfrage mussten viele Gutscheine nachgedruckt werden, was die Kasse des HGV unerwartet stark belastete, wie Geschäftsführer Peter Blechmann berichtete.

Für das laufende Jahr kündigte Flohr unter anderem die lange Einkaufsnacht mit der Trendshow für den 23. Juni und den verkaufsoffenen Sonntag für den 15. Oktober an. Er forderte die Mitglieder aber auf, den Blick bereits auf die Gartenschau 2023 zu richten, gerade unter dem Aspekt, was diese für die Einkaufsstadt Balingen bedeutet. Rund 500 000 Besucher würden erwartet, so Flohr: "Die müssen wir abholen und in die Läden bringen." Es werde daher ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich damit beschäftigt, "wie das geschehen könnte".