Balingen Guter Jahresabschluss für Handwerksbetriebe

Unverändert gut laufe es für die Bau- und Ausbaubetriebe, die gemeinsam mit den gewerblichen Zulieferern das Spitzentrio bilden. Sechs der acht Handwerksgruppen liegen mit ihren Lagebeurteilungen über den Vergleichswerten des Vorjahrs. Nur die Gesundheitshandwerker und die Friseure, Maßschneider und Fotografen bleiben unter dem Vorjahresniveau.

Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei den Erwartungen. Neben dem Kfz-Gewerbe sind es wiederum die Dienstleistungsbetriebe, die sich vergleichsweise skeptisch äußern. Alle anderen Branchen erwarten bessere Geschäfte als vor einem Jahr. Was von den Prognosen übrig bleibe, werde sich zeigen, meint der Kammerpräsident. Die Unsicherheit habe angesichts des Ausstiegs der Briten aus der Europäischen Union, der Ankündigungen des neuen US-Präsidenten und der Wahlen in der Eurozone deutlich zugenommen. Von einer allgemeinen Verunsicherung der Unternehmen sei aber nichts zu spüren, so Herrmann.

Die 13 700 Handwerksbetriebe in den Landkreisen Zollernalb, Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen und Tübingen erwirtschaften einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro, beschäftigen 76 000 Mitarbeiter und bilden 5000 junge Menschen aus.