Balingen Gute Seele der Gemeinde sagt Adieu

Mit Hingabe schmückte sie symbolisch und farblich zum Kirchenjahr das sakrale Gebäude und gab so jedem kirchlichen Anlass das passende Gewand. Wichtig und hilfreich waren ihr dabei die Sicherheit und Selbstbewusstsein vermittelnden Fortbildungskurse im Kloster Denkendorf, da sich diese auch auf die Arbeit im Pfarrbüro erstreckten.

Pfarrer Christof Seisser erkannte bald nach seinem Amtsantritt die Qualitäten seiner "rechten Hand", denn bei allem, was er "wissen wollte und wissen sollte" – so Pfarrer Seisser – sei Anneliese Stauß die richtige Adresse gewesen. Ihre Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit und Sorgfalt hätten seine Arbeit als Gemeindepfarrer und auch die der Vertretungspfarrer erheblich erleichtert – zumal ihr als Sekretärin, Hausmeisterin und Mesnerin in Personalunion das Aufgabenfeld in Fleisch und Blut übergegangen war. Und wenn bei einem Kirchenfest aus zwei plötzlich zehn helfende Hände wurden, dann war ihre Familie zu Hilfe geeilt, denn fast nebenbei ist sie noch Ehefrau, Mutter und Oma.

Fortan möchte sich Anneliese Stauß ein Wort Martin Luthers zu eigen machen: "Man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhen." Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Anneliese Stauß und der Pfarrfamilie trug und trägt indes reiche Früchte. So ist der Weinstock am Wohnhaus der Familie Stauß ein Ableger vom Rebstock des Pfarrhauses: Nicht nur symbolisch wird aus der beinahe einzigartigen Rebe auch in Zukunft gemeinsam Wein gekeltert.

Der Festgottesdienst in der Heselwanger Kirche beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Anlässlich der Wiedereröffnung findet zudem am Sonntagabend, 17 Uhr, eine Abendmusik für Chor und Bläser unter der Leitung von Martin Klek statt.