Balingen Gute Nachricht: Glocken läuten in Heselwangen

Balingen-Heselwangen. Die Glockenschläge der evangelischen Kirche sind seit Mittwochabend wieder in Betrieb. Ebenso ist nun auch wieder der Stundenschlag zu hören. Nicht nur die evangelischen Christen in Heselwangen, auch viele andere Bürger haben den Klang der Glocken seit dem Brand in der Sakristei am 8. August vermisst. Nun sind die elektrischen Leitungen in der Sakristei gelegt worden, und die neue elektronische Uhr konnte in Betrieb genommen werden. Neu wird schon ab dem kommenden Sonntag sein, dass bei den Gottesdiensten vor-geläutet wird. Das heißt, das volle Geläute der vier Glocken wird um 9.08 Uhr anfangen, wenn der Gottesdienst um 9.15 Uhr mit dem Orgelvorspiel beginnt. Die Gottesdienste finden noch bis 5. März im Gemeindehaus statt. Am 12. März wird die Kirche dann mit einem Festgottesdienst ab 10 Uhr wieder ihrer Bestimmung übergeben.