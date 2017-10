Balingen Gute gebrauchte Sachen für wenig Geld

Balingen. Initiatoren des ersten und einzigen Sozialkaufhauses im Zollernalbkreis sind Nathalie Hahn und Peter Blechmann, und mittlerweile haben sich auch ein paar Mitstreiter gefunden – darunter Heide Bartholomae. "Neben Spendern und Sponsoren brauchen wir jemand für die Kassenführung, die Buchhaltung, das Lager, den Verkauf und den Fahrdienst", sagt Nathalie Hahn.

Bisher sei das Vorhaben am Geld und an den fehlenden Räumlichkeiten gescheitert. Jetzt ist beides da: Von der Lebenshilfe Zollernalb wird der Erlös aus der Engelsaktion zur Verfügung gestellt, beim Lions-Club haben Nathalie Hahn und Peter Blechmann Spenden gesammelt. Die Anschubfinanzierung steht. Und von Möbel Erhard in Frommern gibt es die passenden Räumlichkeiten: "Gut erreichbar mit Bus und Bahn, und auch bezahlbar", wie Nathalie Hahn betont.

Sie weiß: Es werde so viel weggeworfen, das noch gut zu gebrauchen wäre – und andererseits gebe es viele Bedürftige, die es gut gebrauchen könnten. "Nein, es geht uns nicht allen gut. Lassen Sie uns nicht nur reden, sondern helfen", heißt es auf dem Flyer, mit dem Mitglieder gesucht werden. Gleichzeitig wird über die Risikogruppen informiert, die von Armut betroffen sind: vor allem Alleinerziehende, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern, Menschen mit niedriger Qualifikation, Personen mit Migrationshintergrund, Ausländer, aber vermehrt auch Rentner.