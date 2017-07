Zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder haben sich die Schüler der vierten Klasse der Grundschule Endingen-Erzingen engagiert. Bei einem Flohmarkt, bestückt durch Bücherspenden, sammelten sie Geld für den Tübinger Verein. Anlässlich der Spendenübergabe kam Anton Hofmann, der Vorsitzende des Fördervereins, im Rahmen des Morgenkreises an die Schule und stellte die Arbeit der Kinderkrebshilfe vor. Die Grundschüler wollen auch in Zukunft den Förderverein unterstützen. Dafür findet am Freitag, 7. Juli, im Rahmen des Schulfests ein Spendenlauf statt. Die Grundschüler freuen sich über eine rege Teilnahme. Foto: Schule