Balingen "Grüße aus Balingen" – und was sich dahinter verbirgt

Bürgermeister Reinhold Schäfer, der die Ausstellung am Donnerstagabend eröffnete, nachdem das Gitarrenensemble der Jugendmusikschule verstummt war, outete sich als treuer und eifriger Postkartenschreiber – dies in Zeiten von WhatsApp und Facebook. Die Zehntscheuer biete den optimalen Rahmen für die umfangreiche Sammlung aus dem Stadtarchiv – um so interessanter in Zeiten, in denen sich das Stadtbild rasend schnell verändere, so Schäfer.

"Durstige Grüße aus Balingen" stand ursprünglich auf der Postkarte, die das Druckhaus Daniel um 1905 herausgebracht hatte. Sie zeigt einen fröhlichen Mann mit Bierkrug, rittlings auf einem Bierfass, vor dem Hintergrund der Friedrichstraße. Den Spruch, sagte Stadtarchivar Hans-Schimpf-Reinhardt in seiner Einführung, habe man leicht abgeändert, das "Durstige" wegretuschiert. Aber das Bild wurde für die Plakate und Flyer übernommen.

Die älteste Balinger Postkarte stamme von 1895. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und dem Kraftverkehr sei immer mehr geschrieben worden. Von der Schwarzweiß- zur Farblithografie, zum Vierfarb-Rasterdruck und schließlich zum Echtfoto war es aber ein weiter Weg.