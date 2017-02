Balingen Grünes Licht für Gewerbegebiet

Balingen. Die entsprechenden Bebauungspläne wurden gebilligt beziehungsweise aufgestellt. Für das neue Gewerbegebiet Steinenbühl sollen noch in diesem Jahr die ersten Erschließungsarbeiten beginnen, sagte Baudezernent Michael Wagner.

Zehn Bauplätze für Unternehmen

Damit werde eine der letzten Reserven für Gewerbebauland in Balingen erschlossen. Auf rund 5,4 Hektar Fläche sollen im Westen der Kernstadt in Richtung Geislingen, angrenzend an die Schreinerei Rogg und nahe dem Busunternehmen Maas, etwa zehn Bauplätze für Unternehmen geschaffen werden. Konkrete Nachfrage dafür sei vorhanden, so Michael Wagner weiter.