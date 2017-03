Harald Ebner, der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, hat seinen Aufenthalt im Zollernalbkreis für einen Besuch bei Familie Maier in Ostdorf und dem Verein Uria genutzt. Ausführlich schilderte Hermann Maier seinen Weg zum "Rinderflüsterer" und den Verein mit mehr als 1000 Mitgliedern der 280 Rinder großen Herde. Im Anschluss gab Annette Maier Einblicke in das Herdenverhalten und die Entwicklung der Tiere. Am 5. Mai will der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter ebenfalls Uria besuchen. Foto: Grüne