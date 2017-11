Balingen Grün ist nicht immer gleich Grün

Die Bauhof-Leute nahm Klaus Hahn in Schutz: "Das kommt so rüber, als ob der Bauhof in dieser Richtung gar nichts macht." Vorstellbar wäre es für ihn, dass anstelle von Rasenflächen auf Friedhöfen dort Blumenwiesen angelegt werden – "die Frage ist, ob alle Bürger damit einverstanden sind".

Der Zielkonflikt zwischen der reinen Lehre der Ökologie, dem Pflegeaufwand und der Akzeptanz seitens der Bürger wurde mehrfach angesprochen. Einig waren sich alle Ausschussmitglieder, dass sie, wie Werner Jessen es formulierte, keinen "großen bürokratischen Aufwand" zur Anfertigung eines Konzepts treiben wollten. Auch Ulrich Teufel warnte vor "administrativer Übertreibung" und sprach sich für eine schrittweise Umsetzung aus.

"Einige Flächen müssen gemäht werden", betonte Eduard Köhler, Leiter des Tiefbauamts, etwa Sportplätze. Blumenwiesen seien naturgemäß im Herbst etwas unansehnlich, weil man die vertrockneten Pflanzen stehen lassen müsse, damit sich die Blumensamen verbreiten.

Die Verwaltung bekomme dann oft Beschwerden über solch unordentliche Grünanlagen. Köhler riet dazu, auch die Ortsvorsteher und Ortschaftsräte in Pläne für ökologische Grünpflege einzubeziehen. Bei Hecken und Gehölzen sei der Pflegeaufwand oft hoch, so der Amtsleiter. Deshalb greife man ab und an zum "Rückschnitt auf den Stock".

Laut Oberbürgermeister Helmut Reitemann werden ohnehin Grünbereiche in einem Kataster erfasst. Dann könne man gleich über deren Pflege sprechen, auch im Hinblick auf die Gartenschau 2023.