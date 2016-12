Balingen Große Mehrheit für Jochen Herth

Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Nils Horst, der das Amt von Bernd Majer übernahm. Kassiererin ist Christel Prinzen-Benz, Schriftführerin Angela Godawa. Martina Jenter-Zimmermann, Daniela Maurer, Peter Single und Horst Wenzel sind Beisitzer. Herth bedankte sich beim bisherigen Ortsvereinsvorstand für die gute Arbeit und überreichte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Alexander Maute, Bernd Majer, Sanel Dacic und René Eisoldt ein kleines Präsent.

An den neuen Vorstand und die Mitglieder gerichtet, sagte er: "Lasst uns auf kommunaler Ebene arbeiten und dort gestalten, wo wir es unmittelbar können."

In seinem Rechenschaftsbericht hatte zuvor der scheidende Ortsvereinsvorsitzende Alexander Maute von einem "arbeitsreichen Jahr" gesprochen. Er erinnerte unter anderem an die Abschlussveranstaltung zum Jubiläum der SPD Balingen mit Franz Müntefering, an den "arbeitsintensiven" Landtagswahlkampf mit der Kandidatin Angela Godawa, an die Veranstaltung zum Strasser-Gelände und an den Besuch der neuen Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Laut Maute sei die SPD in Balingen "eine feste politische Größe".