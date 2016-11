Balingen Große Hau-Ruck-Aktion in der Dahlienstraße

Zuerst wurde die alte Brücke abgerissen – und bereits in der Nacht zum gestrigen Donnerstag schoben die Arbeiter die zuvor errichtete neue Brücke Schritt für Schritt an den Ort der alten. "Am frühen Donnerstagmorgen stand die neue Brücke am vorgesehenen Platz", berichtet Tagschicht-Bauleiter Jürgen Kappel.

Da die Brücke in einer Grube steht, befand sich am Donnerstag noch ein Hohlraum zwischen Brücke und Untergrund – der wurde im Laufe des Donnerstags "unterbetoniert", also mit Beton aufgefüllt, "damit sie zu 100 Prozent standsicher ist", erklärt Kappel. Durch den Abriss der alten Brücke ist eine große Lücke entstanden, die die neue nicht alleine ausfüllen kann. Daher wurde bereits Schotter angeliefert, um die Hügel an den beiden Enden der Brücke auffüllen zu können. Im letzten Schritt werden heute die Schienen neu verlegt. Bis Freitagabend muss die Stelle noch per Schienenersatzverkehr umfahren werden – ab Samstag soll der Zugverkehr wieder planmäßig rollen. Für die Anwohner bedeutet das aber noch nicht den Abzug von Baggern und Kränen: Voraussichtlich bis März 2017 wird an der Baustelle noch weiter gearbeitet.