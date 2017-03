Balingen Große Ausgaben für die Straßensanierung

Es wird am kommenden Mittwoch im Technischen Ausschuss vorgestellt (17 Uhr, Stadthalle). Das gleiche Gremium hatte bereits im Herbst 2014 ein Stuttgarter Ingenieurbüro damit beauftragt, alle Straßen in Balingen zu erfassen und auch deren Zustand genau unter die Lupe zu nehmen. Die Hoffnung war, dass eine Prioritätenliste 2015 vorliegt, um erste Maßnahmen in den Haushalt 2016 aufnehmen zu können.

Doch daraus wurde nichts. Die Verzögerungen begründete Rathaussprecher Jürgen Luppold zum einen mit einem Personalwechsel im Ingenieurbüro. Zum anderen sei der Mitarbeiter der Balinger Verwaltung, der mit diesem Thema befasst war, länger krank gewesen.

Das Kataster umfasst 253 Kilometer Straßen für das gesamte Stadtgebiet mitsamt Gehwegen sowie Feldwege. Daraus ergeben sich rund 1,9 Millionen Quadratmeter befestigte Fläche, die zu unterhalten sind.