Balingen Größte Goldmünze in Balingen

Ob Gold, Silber oder Platin in Barren oder Münzen, ob als Geschenk, als Sammlerstück oder Vermögensanlage: Seit Menschengedenken sind Edelmetalle geschätzt als wertbeständige Zahlungsmittel. Deshalb erfreut sich gerade in der heutigen Zeit, in der eine steigende Unsicherheit auf den Finanzmärkten herrscht, das Vertrauen in den Euro schwindet und die Sparer durch die EU-Politik und EZB schleichend enteignet werden, insbesondere Gold als krisensichere Vermögensanlage einer sehr hohen Nachfrage.

Wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflussen zwar den Preis der Edelmetalle mittel- und kurzfristig, aber ihre Akzeptanz ist und bleibt hoch. Sie bewähren sich als sichere "zweite Währung" und bieten eine stabile und sichere Form der Anlagemöglichkeit.

Die Volksbank-Goldlounge ist das ersten Kompetenzzentrum für Edelmetalle im Zollernalbkreis. Im Angebot sind beispielweise Goldbarren von einem bis 1000 Gramm, dazu eine Vielfalt an Goldmünzen wie zum Beispiel Krügerrand, Maple Leaf und American Eagle.