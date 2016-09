Balingen Graben bis hinunter zum Fundament

Balingen. Vorsichtig hantiert Archäologe Andreas Willny von Archaeo, dem Rottenburger Institut für Kulturvermittlung, mit einem so genannten Rübenjäter. Er will das Fundament der ehemaligen Stadtbefestigung freilegen, während daneben seine Kollegen mit Pickel und Schaufel zu Gange sind. "Dass auf dem Grundstück die Stadtmauer verläuft, war bekannt", erklärt Willny. Nach den Baggerarbeiten am Samstag gehe es nun darum, zu zeigen, wie sie wirklich ausgesehen hat.

Eines haben die Archäologen bereits festgestellt: dass in der Vergangenheit nicht gerade zimperlich mit der Stadtmauer umgegangen wurde. Nach dem Abriss von zwei Häusern war das Grundstück in den vergangenen Jahren als Parkplatz genutzt worden. "Dessen Versorgungsrohre im Untergrund wurden einfach durch die Mauer verlegt", musste Willny feststellen.

Seinen Worten nach sind auch noch Gewölbe von Häusern zu sehen, die dort nach dem Stadtbrand im Jahr 1809 innerhalb der unversehrten Stadtmauer errichtet worden waren. Zuvor war alles "platt gemacht worden", wie Willny schildert, und für die Häuser wurden Steine der Mauer verwendet.