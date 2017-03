Balingen - Vor drei Jahren hatte die Band Gotthard zuletzt die Volksbankmesse gerockt, am Freitag war es dann wieder so weit: Im Rahmen ihrer "25th Anniversary Tour" und mit dem neuen Album "Silver" gab die Schweizer Band wieder ein Gastspiel in Balingen. Und da sie eigenen Aussagen zufolge dort immer "tolle Konzerte" spielen, ließen es die Herren vor vor ihren begeisterten Fans auch diesmal ordentlich krachen.