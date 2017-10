Balingen Gottesdienst und frisch gepresste Säfte

Balingen-Weilstetten. Das traditionelle Herbstfest des Obstbauvereins Weilstetten hat am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst begonnen, der wie bereits im vergangenen Jahr nicht in der Kirche, sondern in der Festhalle gefeiert wurde. Umrahmt wurde der Gottesdienst von der Chorvereinigung unter der Leitung von Jürgen Herre.