Balingen Google-Auto fährt in falsche Richtung

Das Auto, das mit einer 360-Grad-Kamera Bilder für den Google-Dienst "Street View" anfertigt, tourte am Montagmorgen durch die Balinger Innenstadt. An einer dafür bekannten Stelle an der Friedrichstraße steuerte der Fahrer stur geradeaus – und damit geradewegs entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in die Einbahnstraße hinein. Direkt vor der Fußgängerzone auf Höhe der Bäckerei Gulde drehte das Fahrzeug um, fuhr wieder zurück und bog über die Paradiessraße in die Neue Straße ein.

Nach Angaben von Google ist der Street-View-Auto mit der auf dem Dach installierten Kamera derzeit im ganzen Zollernalbkreis unterwegs, um Rundumaufnahmen aus der Straßenperspektive aufzunehmen. Das Angebot erweitert den Kartendienst des Unternehmens; es macht virtuelle Stadtrundgänge in 3D möglich.

Kontroversen gibt es zum Datenschutz, da die Kameras zunächst alles aufzeichnen. Gesichter von Personen und Aufnahmen von Privatwohnungen werden standardisiert nachträglich unkenntlich gemacht. Wer sich selbst, sein Auto oder sein Haus in Street View" entdeckt, kann beantragen, diese Aufnahme im nachhinein unkenntlich zu machen.