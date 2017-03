Balingen Gold, Silber, Bronze und Urkunden

Ehre, wem Ehre gebührt: 437 Sportler und Funktionäre sind am Dienstagabend in der Stadthalle für Erfolge im Jahr 2016 und langes Engagement geehrt worden. Oberbürgermeister Helmut Reitemann überreichte Medaillen und Urkunden.

Balingen. Er sei stolz darauf, so Reitemann, dass die Balinger Sportler bei zahlreichen Anlässen den Namen der Stadt erfolgreich vertreten hätten. Dass Balingen vorne mit dabei sei, sei immer schön zu hören. Reitemann würdigte zudem das enorme Engagement, durch das sportliche Erfolge erst möglich würden – außer den Sportlern selbst, die hart trainieren müssten, dürfe man die Vereine, Trainer, Betreuer sowie Eltern dabei nicht vergessen. Allen sage er "danke", so Reitemann.

Als besondere Leistungen von Balinger Sportlern im vergangenen Jahr nannte der Balinger OB die Turnerinnen der TSG, die sich in der Regionalliga behauptet haben, sowie die Oberligafußballer der TSG, die in der Oberliga gut dabei seien. Zudem hob Reitemann einen Mann besonders hervor: Martin Strobel. Er habe mit den Handballnationalmannschaft nicht nur die Europameisterschaft gewonnen, sondern auch, nach dem Leichtathlet Sepp Hipp im Jahr 1952 in Helsinki, als zweiter Balinger überhaupt an Olympischen Spielen teilgenommen – und dabei die erste Medaille hierher geholt: Mit den Handballern sicherte sich Strobel, Kapitän des Bundesligisten HBW, in Rio de Janeiro die Bronzemedaille.