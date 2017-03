Balingen Gesucht: eine Lösung fürs Bahnhofsareal

Für die elf stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichts – neben Vertetern der Stadtverwaltung auch externe Fachleute – sowie den Vertretern der Gemeinderatsfraktionen wird das ein hartes Stück Arbeit. Beginn der Sitzung ist um 9 Uhr in der Stadthalle – ob es am selben Tag noch eine Entscheidung und damit eine Empfehlung an den Gemeinderat darüber gibt, welcher Entwurf angegangen werden soll, ist offen. In jedem Fall, so Wagner, sollen alle Arbeiten ab Samstag, 1. April, öffentlich ausgestellt werden.

Das Gebiet, für das eine städtebauliche Lösung gesucht wird, erstreckt sich vom Park-and-Ride-Parkplatz über den rückwärtigen Teil der Bahnhofstraße (Lindle) bis zum sogenannten Klöckner-Areal an der Wilhelmstraße. Dabei geht es neben der Neugestaltung der Straßen und der Erschließung des Bereichs zwischen der Bahnhofstraße und den Bahngleisen auch um eine Lösung für den Bau neuen Wohnraums und neuen Parkraum. Ein zentraler Aspekt ist die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes.