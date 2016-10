Balingen "Gerecht ist anders"

Auf Einladung der SPD-Projektgruppe "Soziale Gerechtigkeit" war er ins Brauhaus Zollernalb nach Ebingen gekommen. Seine Aussage: "Steuern haben nicht die Aufgabe, Gerechtigkeit herzustellen." Dennoch sollten sie sozial gerecht und ausgewogen sein.

"Reiche zahlen heute prozentual die niedrigsten Steuern"

Gerecht wäre für ihn ein Steuersystem, das nicht die Frage in den Mittelpunkt stelle, was der Einzelne zahlen muss, sondern was ihm nach Abzug der Steuern bleibt. Reiche zahlten heute prozentual die niedrigsten Steuern, die Ärmeren hingegen die höchsten – ungerecht, aber durch die gegenwärtige Steuergesetzgebung nicht zu ändern. Die SPD spreche sich dafür aus, den Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf 49 Prozent anzuheben, denn "auch damit bleibt unseren Spitzenverdienern noch genug zum Leben". Auch sei es nicht hinzunehmen, dass Arbeit höher versteuert werde als Kapital.