Applaus ist der schönste Lohn für einen Künstler – und den gab es am Mittwochabend in der Balinger Stadthalle reichlich, obwohl es nur die Generalprobe für die Eigenproduktion "La Bohème" war. Die Protagonisten auf der Bühne wurden von unzähligen Augen gespannt verfolgt, denn einige Schulklassen waren der Stadthallen-Einladung gefolgt und zur Generalprobe gekommen. Die Jugendlichen durften ganz aus der Nähe das bunte Treiben verfolgen – und so mancher entdeckte auch gleich noch das bekannte Gesicht eines Mitschülers. Denn im zweiten Akt hatte der Schülerchor mit Schülern der Sichelschule Balingen, des Evangelischen Firstwald-Gymnasiums Mössingen und der Musikschule Hübner seinen großen Auftritt. Dass sich das viele Üben über die vergangenen Wochen und Monaten gelohnt hat, sah auch Daniela Eitelbuß. Die rührige Lehrerin leitet den Projektchor der Sichelschule und war bei jeder einzelnen Probe dabei – und konnte am Ende ebenso stolz sein wie ihre Schützlinge. Die Premiere am Freitagabend kann also kommen. Foto: Engelhardt