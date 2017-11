Balingen Gemeinsam lesen und essen

Begonnen hat die Initiative im Rahmen der Quartiersarbeit Auf Schmiden. Der erste Schritt war die Übernahme von regelmäßigen Lesepatenschaften. Als sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache stehen die Kommunikation und das Lesen ganz oben auf der Agenda, wie es von Seiten der Schule heißt. Deshalb sei die Einrichtung froh und dankbar über diese Zusammenarbeit gewesen. Mittlerweile sei die Arbeit der Lesepaten zu einem festen Bestandteil im Schulalltag geworden.

Daneben gibt es seit einiger Zeit am Nachmittag die Möglichkeit, dass Paten sich in die Hausaufgabenbetreuung einbringen. Einen Teil der Finanzierung wird durch eine Spende gesichert, die aus dem Erlös der Bücherkiste des Bürgerkontakts stammt. Der Kontakt war ebenfalls über das Generationennetz zustande gekommen. Auch an Projekttagen und Festen tauchen Senioren immer wieder in der Schule auf.

Das neueste gemeinschaftliche Projekt ist das "Gesunde Frühstück". Einmal pro Woche kommt eine Klasse in den Genuss eines Frühstücks. Das ganze Projekt wurde von Walter Baumann initiiert, dem dieses Angebot ein Herzensanliegen gewesen ist.