Balingen Gemeinsam im Kampf gegen den Herztod

Jährlich sterben in Deutschland mehr als 100 000 Mensch den plötzlichen Herztod. Viele davon könnten gerettet werden, wenn frühzeitig ein AED vorhanden wäre. Die Volksbank Hohenzollern-Balingen stellt deshalb in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein in ihren Filialen solche Geräte zur Verfügung.

Zahlreiche Gäste nutzen die Gelegenheit, das Gerät zu testen

Susanne Pelz von der Volksbank Hohenzollern-Balingen übergab dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Weilstetten-Frommern symbolisch einen Scheck zum Beschaffen des Gerätes. Wolfgang Dieter vom Roten Kreuz informierte bei dieser öffentlichen Übergabe des Geräts über Aufgabe und Anwendung des AED. Die zahlreichen Gäste nutzten die Gelegenheit, den Einsatz des Geräts zu testen und waren überrascht, wie einfach und sicher das Gerät auch ohne Vorkenntnisse anzuwenden ist.