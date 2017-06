Balingen Gemeinsam essen – und Brücken bauen

Michael Frommer vom Netzwerk JUMI sagte, dass man "in Zeiten ethischer und politischer Konflikte Brücken bauen wolle". Die Angst vor dem Unbekannten nehme zu. Um so wichtiger sei es, eine Begegnung wie das gemeinsame Fastenbrechen zu ermöglichen, um das Unbekannte kennenzulernen, so Frommern weiter.

Auch Stella Kirgiane-Efremidou, die SPD-Bundestagskandidatin, appellierte an das Verbindende zwischen den verschiedenen Kulturen: "Frieden ist in allen Religionen die wichtigste Botschaft – lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Freundschaft, die sich so lange bewährt hat, nicht verloren geht." Von gegenwärtigen Spannungen in der Außenpolitik zwischen der Türkei und Deutschland solle man sich nicht verunsichern und beeinflussen lassen: "Die Zeiten mögen schwierig sein, doch ich glaube, dass wir das gemeinsam bewältigen können." Die SPD-Politikerin rief dazu auf, die Demokratie in beiden Ländern gemeinsam zu stärken und zu verteidigen.

Mit dem Gebetsruf von Mehmet Bilgin wurde das Ende das Fastenzeit angezeigt. Allerlei Leckereien kamen auf die Tische. Die Devise lautete nun: "Guten Appetit!".