Balingen Gemeinderat will keine Umweltzone

Abgelehnt wird in der Stellungnahme, die nun ans RP geht, die Umweltzone für ganz Balingen sowie die Beschränkung des Tempos auf der Bundesstraßen-27-Ortsdurchfahrt in Endingen, ebenso eine mögliche künftige Pförtnerung sowie ein mögliches Lkw-Durchfahrtsverbot für die Endinger Ortsdurchfahrt.

Statt dieser angesichts des nur geringfügig überschrittenen Grenzwerts "unverhältnismäßigen Maßnahmen" schlägt der Gemeinderat eine Beschränkung des Verkehrs auf Tempo 30 in Endingen nur zwischen der Alten Balinger und der Lehrstraße vor. Ebenso zur Reduzierung der Schadstoffe beitragen soll eine Linksabbiegespur von der Ortsdurchfahrt in die Lehrstraße und zudem die künftige Tempo-30-Regelung auf der Wilhelmstraße in der Balinger City rund um den neuen Kreisverkehr. Ob sich das RP damit begnügen wird, ist offen.

Bernhard Rewes sagte namens der CDU, dass die Effekte einer Umweltzone für ganz Balingen sowie die durchgängige Tempo-30-Beschränkung in Endingen "minimal" seien. Für die Entlastung Endingens müsse weiter der Bau der Ortsumfahrung das Ziel sein. Dietmar Foth (FDP) bewertete die vom RP vorgeschlagenen Maßnahmen als "wirkungslos" und "Aktionismus". Auch Werner Jessen (Freie Wähler) bezeichnete die Vorschläge des RP als "völlig überzogen"; mildere Maßnahmen müssten unbedingt geprüft werden.