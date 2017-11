Balingen Gegen Katastrophen noch besser gewappnet

Zollernalbkreis. Mit dem Albstadt-Beben 1978 und dem verheerenden Hochwasser im Killertal 2008 schaffte es der Zollernalbkreis bundesweit in die Schlagzeilen. Um im Falle solcher Katastrophen zukünftig gewappnet zu sein und im Ernstfall alle erforderlichen Maßnahmen richtig koordinieren zu können, hat sich der Feuerwehr-Führungsstab des Zollernalbkreises einen Einsatzleitwagen (ELW) 2 zugelegt. Dieser wurde am Samstag am Landratsamt in Balingen an den Führungsstab der Feuerwehr übergeben.